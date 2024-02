I dibattiti sulla definizione di museo e l’elitarismo dell’arte contemporanea

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 12 febbraio 2024) C’è un luogo molto speciale a Torino: ild’ArteCastello di Rivoli, che il 20 aprile inaugurerà la sua prima mostra del 2024 con Rossella Biscotti. La location custodisce e promuove una collezione di arte povera in un edificio barocco mai completato. Il non finito si fa contenitore barocco e contemporaneo al contempo, per integrare epoche diverse in un dialogo perfetto che ha per ritornello mostre temporanee. Abbiamo incontrato il nuovo direttore, Francesco Manacorda, giunto a Rivoli dopo la direzione artistica della V-AC Foundation (2017-22) e precedenti esperienze come direttore artistico alla Tate Liverpool e Artissima. A nominarlo il 26 settembre scorso una commissione presieduta da Francesca Lavazza, Presidente del Castello di Rivolid’Arte, e composta da Richard Armstrong, ...