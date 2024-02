I costi di maschere | coriandoli e dolci tipici di Carnevale aumentano del 5%

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Federconsumatori: “In vista delper risparmiare si da sempre più spazio alla creatività ed al fai da te” Entra sempre più nel clou una delle feste più amate dagli italiani: il. I marciapiedi si riempiono dicolorati, mentre sui banchi di pasticcerie, forni e grande distribuzione iniziano a comparire idi questa festa, in tutte le loro varianti regionali. In questa occasione, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i prezzi dei prodotti alimentari, dei costumi e degli accessoridel, nonché iper organizzare una festa a tema con amici e parenti. Mediamente i prezzidel +5% rispetto al 2023, gli aumenti più elevati si registrano per ...