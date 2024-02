I cent’anni de l’Unità | un patrimonio scomparso? Almeno sul fronte storico c’è una buona notizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Di questi tempi Antonio Gramsci e i primi redattori stavano definendo gli ultimi dettagli in alcune stanze nel cuore di Milano, in via Santa Maria alla Porta 2. È successo molto tempo fa: sono passati 100 anni. Il 12 febbraio del 1924 infatti uscì il primo numero del quotidiano, sfidando apertamente il regime fascista, che era nato pochi mesi prima, il 31 ottobre 1922 (con la nomina di Benito Mussolini come capo del Governo, grazie al sostegno del re Vittorio Emanuele III). Ironia, amara…, della sorte, l’anniversario del centenario dalla fondazione del giornale voluto dal Partito comunista d’Italia cade in anni in cui al governo del Paese c’è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia (FdI), diventata premier nel centenario della marcia mussoliniana su Roma (28 ottobre 1922) ed erede di un altro partito post-fascista, il Movimento sociale italiano (Msi), ...