Highlights Nigeria-Costa d’Avorio 1-2 | Coppa d’Africa 2024 VIDEO

In an exhilarating encounter, the Elephants clinched the African continent's crown for the third time in their history.La Costa d’Avorio batte 2-1 la Nigeria allo Stade Olympique Ouattara di Abidjan nella finale della Coppa d’Africa 2023. Gli Elefanti tornano sul tetto d’Africa per la terza volta, 8 anni dopo l’ultima ...Sébastien Haller has scored late for Ivory Coast to come from behind and win the Africa Cup of Nations with a 2-1 win over rival Nigeria in the final.