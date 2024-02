Hazbin Hotel | chi è Alastor?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L‘ultima serie tv originale di Amazon Prime Video ha conquistato il cuore di molti fan, ma uno dei personaggi più enigmatici, criptici e affascinanti del mondo diAbbiamo già parlato di quanto abbiamo amato alla follia, lo potete notare nella nostra recensione. Questa serie animata ci ha letteralmente fatto innamorare e, da quello che abbiamo visto in giro, dalle reazioni della critica e del pubblico, siamo sicuri che anche voi abbiate amato molto questa serie animata e dobbiamo ringraziare quel genio di Vivienne Medrano. Non c’è da stupirsi, perché questa serie è piena zeppa di personaggi molto interessanti in cui, a seconda delle nostre esperienze di vita, ci possiamo rivedere. Ma c’è un personaggio in particolare che ha attirato la nostra attenzione e su cui ...