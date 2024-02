Hanno fatto un esorcismo | strage a Palermo | parla la figlia sopravvissuta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) "Dentro mia moglie e i miei due figli si nascondeva il demonio, per questo li ho uccisi, era l'unica cosa da fare". Lo avrebbe detto appena bloccato dai carabinieri Giovanni Barreca, muratore di 54 anni, che questa notte ha confessato di aver ucciso la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di appena 5 nella loro villetta di Altavilla Milicia, un comune della provincia palermitana. Li avrebbe uccisi almeno 36 ore prima della telefonata fatta al numero unico per le emergenze alle 3. Poche parole: "Ho ucciso la mia famiglia, venitemi a prendere". Barreca ha massacrato la moglie, le ha dato fuoco e l'ha fatta a pezzi, prima di nasconderla sotto un cumulo di terra nel giardino della casa di via Regia Trazzera Marina di Granatelli. I figli li ha invece strangolati con una catena, lasciata vicino al corpo del più grande. I sanitari del 118 e i carabinieri ...