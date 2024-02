Hamilton paga un prezzo altissimo per la sua scelta: la Mercedes è sconvolta (Di lunedì 12 febbraio 2024) Il mondo della Formula 1 è stato scosso dalle sorprendenti notizie: Lewis Hamilton lascia la Mercedes per unirsi alla Ferrari! Un evento che ha mandato in crisi la scuderia tedesca e ha suscitato l'entusiasmo dei tifosi della Ferrari. Un cambiamento di scena così grande da cambiare per sempre il volto della Formula 1. Il colpo di scena di Hamilton Dal 2013, l'inizio di ogni stagione ha sempre visto Lewis Hamilton e Toto Wolff incontrarsi nella villa britannica del team principal per fare il punto sulla stagione passata e programmare quella futura. Ma quest'anno le cose sono andate in modo molto diverso. Come riportato da Motorsport.com UK, a inizio febbraio, durante una conversazione con Wolff, Hamilton ha annunciato la sua decisione di lasciare la Mercedes per passare alla ... Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali (Di lunedì 12 febbraio 2024) Il mondo della Formula 1 è stato scosso dalle sorprendenti notizie: Lewislascia laper unirsi alla Ferrari! Un evento che ha mandato in crisi la scuderia tedesca e ha suscitato l'entusiasmo dei tifosi della Ferrari. Un cambiamento di scena così grande da cambiare per sempre il volto della Formula 1. Il colpo di scena diDal 2013, l'inizio di ogni stagione ha sempre visto Lewise Toto Wolff incontrarsi nella villa britannica del team principal per fare il punto sulla stagione passata e programmare quella futura. Ma quest'anno le cose sono andate in modo molto diverso. Come riportato da Motorsport.com UK, a inizio febbraio, durante una conversazione con Wolff,ha annunciato la sua decisione di lasciare laper passare alla ...

