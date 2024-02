Haller regala la Coppa d’Africa alla Costa d’Avorio | Nigeria ko in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nel calcio il destino esiste. E questo è il caso di Sebastien. Dopo il tumore ai testicoli e il rigore sbagliato in Borussia Dortmund-Mainz, che ha impedito ai gialloneri di vincere il campionato nella scorsa stagione,ladavanti ai propri tifosi. Gli elefanti si sono imposti insulla, ribaltando il gol di Troost-Ekong al 38?. Prima il gol di Kessie su angolo dell’mvp Adingra, piccola stella del Brighton di De Zerbi, e poi la zampataIbrahimovic del centravanti del Borussia Dortmund, sempre su assist di Adingra. Successo più che meritato per gli elefanti, che vincono per la terza volta nella loro storia la ...