Haller | dal tumore alla vittoria in Coppa d' Africa | chi è l' attaccante del Borussia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 febbraio 2024 – Dal paradiso all’inferno e ritorno. La carriera di Sebastienè stata un saliscendi di emozioni, culminate con la gioia della conquista dellad’con la Costa d’Avorio graziesua rete decisiva. Dietro al gol del franco-ivoriano (possiede sia cittadinanza francese per parte di padre che appunto quella della Costa d’Avorio) c’è un senso di liberazione e di rivincita, di chi ha saputo mettersi alle spalle non soltanto le delusioni sportive ma anche le sfide della vita. Come quelai testicoli diagnosticato nel 2022, a pochi giorni dal trasferimento alDortmund dall’Ajax per la cifra di 31 milioni di euro.è pronto ad affacciarsi nel calcio che conta come protagonista assoluto ma la malattia lo porta a ...