Haller | dal tumore al trionfo | il suo gol in finale di Coppa d’Africa

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sebastiancon il suo gol inha regalato alla Costa d’Avorio la: ildopo la lunga malattia Sebastianè l’uomo del Momento in Costa d’Avorio: il suo gol indicontro la Nigeria ha permesso la vittoria degli Elefanti. Unche ha un sapore tutto particolare per l’attaccante ivoriano del Borussia Dortmund, arrivato dopo anni molto difficili. Al suo passaggio al BVB dall’Ajax nel 2022 i medici gli hanno diagnosticato unai testicoli. Due operazioni e quattro cicli di chemioterapia che lo hanno costretto ad uno stop forzato. E proprio alha pensato quando ieri è sceso in campo e con degli scarpini con ...