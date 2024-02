Guerra a Gaza | Borrell Ue | «Ora basta | gli Usa taglino le armi a Israele» E in Olanda un tribunale ordina al governo di fare lo stesso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 febbraio 2024) «Sempre più persone in giro per il mondo dicono apertamente che le operazioni disono sproporzionate, e che il numero di vittime causate è eccessivo: ora lo dicono perfino gli Usa, i principali alleati di. Forse è arrivato il momento di andare oltre le parole». Josep, Alto rappresentante Ue per la politica estera, parla a margine della riunione dei ministri dello Sviluppo dei 27 e alza di un tono la portata della posizione europea sul conflitto a. L’ombra della possibile offensiva finale disu Rafah, la città più a sud della Striscia dove sono stipati ormai oltre 1 milione di civli palestinesi, inquieta la comunità internazionale, con l’Alto commissario Onu per i diritti umani Volker Turk che definisce la prospettiva semplicemente «terrificante». Nel weekend Joe ...