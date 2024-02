Guenda Goria | prima e dopo il Gf Vip 5 | cosa è cambiato da allora

(Di lunedì 12 febbraio 2024)dal Gf Vip 5 alla vita reale: oggi è una donna innamorata e presto diventerà mamma Per gli appassionati del Grande Fratello Vip 5 non è difficile ricordare chein quella edizione varcò la porta rossa insieme alla mamma Maria Teresa Ruta. Inizialmente erano un concorrente unico maseppe conquistare il pubblico e Il Grande Fratello diventando anche lei una concorrente, divisa dalla gieffina Ruta. La gieffina fece molto parlare di sé nella casa del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini per via della sua relazione con un uomo separato molto più grande di lei. Si trattava dell’imprenditore Telemaco. All’inizioaveva dichiarato di essere single al suo ingresso nella casa di Cinecittà ma poi uscì fuori la storia con Telemaco conosciuto ...

''Ci siamo anche vestite uguali'': Caterina Balivo porta l'amatissima suocera Mirella in tv per parlare di Sanremo ...Vincitore Sanremo 2024: chi sarà Ex Vipponi si esprimono, da Annalisa a Loredana Bertè, ecco i nomi possibili.La conduttrice ha portato la suocera Mirella in tv per commentare insieme il Festival di Sanremo. Per l'occasione hanno scelto un look simile. Caterina ...