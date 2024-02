Guardia di Finanza scopre studio dentistico abusivo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito della quotidiana attività di prevenzione generale e di controllo del territorio coordinata dal Comando Provinciale delladidi Avellino, tesa a contrastare fenomeni di evasione fiscale e abusivismo, è stato scoperto un soggetto che esercitava illecitamente la professione di dentista. In particolare, nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle del Gruppo di Avellino, dirette dal Magg. Silverio Papis, a seguito di attività info-investigativa, hanno individuato e sottoposto a sequestro unoubicato in Contrada, gestito da un odontotecnico che esercitava la professione medica odontoiatrica senza mai aver conseguito la relativa laurea magistrale, né la specializzazione ed iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Nel corso dell’intervento, ...

