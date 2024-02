Gruppo Volpi | obiettivo crescita con i salumi a filiera controllata

Nella prestigiosa residenza Settecentesca di Palazzo Pirola, nella zona centrale di Gorgonzola (Milano), in prossimità del Naviglio Martesana, nei due fine settimana del 9, 10 e 11 febbraio e 16, 17 e ...Dusan Vlahovic è in forte dubbio per la prossima sfida di campionato contro l'Udinese. L'attaccante è alle prese con un fastidio muscolare e non è ancora tornato ...12:18 - ALLENAMENTO MATTUTINO - La Juventus si allenerà, in mattinata, per preparare la gara contro l'Udinese. Nella giornata di ieri, Chiesa ha lavorato in gruppo e ha ...