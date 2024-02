Grosso guaio in Russia Ora il Cremlino ammette il voltafaccia delle banche cinesi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Fosse stato un caso isolato, poco male. Invece no, la questione si fa seria. Quattro giorni fa Formiche.net ha raccontato di come la banca commerciale di Chouzhou, crocevia dei pagamenti russi per le importazioni dalla Cina, abbia su due piedi fermato le transazioni. Ennesima dimostrazione di un’alleanza che è tutt’altro a prova di bomba. Ora però si rischia l’effetto domino, con un allarme che arriva direttamente dal, per bocca del viceministro degli Esteri, Andrey Rudenko. Il quale ha ammesso senza troppi giri di parole come un certo numero disi sono improvvisamente “astenute da attività bancarie” con laa causa di “timori di sanzioni”. Il riferimento, nemmeno troppo velato, è alle sanzioni formato extralarge imposte dagli Stati Uniti all’ex Urss, le quali prevedono la possibilità di ...