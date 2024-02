Grecia | ex dipendente di una compagnia di navigazione uccide tre persone e poi si toglie la vita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un uomo armato è entrato in unadia Glyfada, sulla costa ateniese, e ha iniziato a sparare. Poco dopo una squadra della polizia è entrata nell’edificio per localizzare l’omicida, che è stato trovato morto, con accanto un fucile. La zona è stata isolata. L’autore dell’attacco, identificato come un cittadino egiziano di 70 anni, è entrato nell’edificio e ha aperto il fuoco sui dipendenti, provocando la morte di treprima di puntare l’arma contro se stesso. L’uomo era stato licenziato. Anche se la polizia non ha rivelato ufficialmente il nome dellacoinvolta, si tratterebbe della European Navigation. Le vittime sono la sorella dell’armatore Spyros Karnesi, Maria Karnesi, l’amministratore delegato delladi, Antonis Vlasakis, ...