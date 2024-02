Gravissimo lutto per Tony Sperandeo

Un dolore indescrivibile e poche parole per annunciare a tutti i suoi seguaci la perdita di una persona importantissima per la sua vita. Roberta ... (caffeinamagazine)

Umberto Tozzi ha comunicato via social la perdita del fratello Franco Tozzi , 79 anni, con il quale ha condiviso per […] (perizona)

Il keniano Kelvin Kiptum, detentore del record mondiale della maratona, considerato il grande favorito delle prossime Olimpiadi di Parigi, è morto la sera dell’11 febbraio in un incidente stradale nel ...Una comunità in lutto per l'improvvisa scomparsa di Filippo Gabriele, il 33enne è ricordato per due grandissimi gesti eroici ...“Ricordiamo il sig. Dario e sua moglie Anna quando venivano in villeggiatura nel nostro Vernant con i figli allora bambini. Non era ancora "il famoso industriale caseario "e passava un po' di giorni ...