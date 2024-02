Grave incidente a Malindi | turista veronese rimpatriato dal Kenya | è in viaggio verso l’Italia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Verona, 12 febbraio 2024 – Sta tornando in Italia con un’operazione di rimpatrio il 30enne Luca Campagnari, ildi Verona vittima di un gravissimoin piscina a Nairobi. Ilsta rientrando a bordo di un'aeroambulanza partita questa mattina dal. Dopo l’, Luca Campagnari è stato ricoverato in gravi condizioni nell'unità di terapia intensiva dell'ospedale della città costiera di Mombasa, dove è rimasto per tre settimane. L'ambasciata d'Italia a Nairobi, che ha seguito fin dall'inizio la situazione del connazionale, conferma che si è dovuto attendere il miglioramento delle condizioni del ragazzo per poter predisporre il rimpatrio sanitario. Chi è Luca Campagnari Non è chiaro, al momento, cosa si accaduto nella piscina a Nairobi. Anche il governatore Luca Zaia, ...

