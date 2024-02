Grande Fratello sondaggi | chi esce stasera 12 febbraio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Torna l’appuntamento del lunedì con il. Nella puntata del 12potrebbe esserci un’eliminazione illustre, ma isembrano vertere in un’altra direzione. Beatrice Luzzi ha infatti chiesto di non essere votata come preferita per poter lasciare il gioco e tornare dai suoi familiari, ma sembra che il pubblico non abbia accolto il suo appello e abbia continuato a indicarla come concorrente del cuore. Dopotutto, senza di lei non ci sarebbe divertimento. Quale senso avrebbe eliminarla a molte settimane dalla finale?, chiBeatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Federico Massaro e Stefano Miele sono i nominati della puntata del 12. Il televoto è già aperto e, per questa volta, non ...