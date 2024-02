Grande Fratello | Luca Vetrone | “Perla Vatiero e Beatrice Luzzi? Sono due belle peperine | però…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In questi mesi si è a lungo parlato di un possibile ingresso nella Casa deldell’ex concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi,, ma alla fine questa ipotesi non si è più parlato. Negli ultimi giorni, l’ex naufrago è stato intervistato da Tag24 e non ha nascosto il suo desiderio di entrare nella Casa, spiegando anche che tutto dipende dalle scelte degli autori:sincero,scelte degli autori. Mi sarebbe piaciuto entrare per far conoscere undiverso rispetto a quello che si è conosciuto sull’Isola dei famosi. Non lo so. Attendiamo. Proprio per quanto riguarda il reality,ha spiegato che gli piacerebbe entrare anche per trovare l’amore, dal momento che è single. Parlando di ciò che sta ...