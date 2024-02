Grande Fratello | Greta | Sergio e Vittorio | emerge un retroscena in diretta

(Di lunedì 12 febbraio 2024): cosa accadrà? I tre gieffini affrontano un confronto. Ecco il faccia a faccia inha instaurato un ottimo legame d’amicizia sia conche con. I due gieffini in Casa negli ultimi giorni hanno confessato di essere attratti dalla giovane concorrente.però continua la sua avventura da single cercando di scoprire lati inediti della sua personalità. Mentrele trasmette serenità, leggerezza e spensieratezza, dall’altra partele trasmette sicurezza. Leggi anche –> Amici 23, daytime del 12 febbraio: il mistero di Ayle. Lascia il talent? Dopo aver ...

In alto il video del "triangolo" Inizia parlando di Sergio , Greta e Vittorio la puntata del Grande Fratello in onda oggi 12 febbraio su Canale5. ... (europa.today)

In alto il video del "triangolo" Inizia parlando di Sergio , Greta e Vittorio la puntata del Grande Fratello in onda oggi 12 febbraio su Canale5. ... (today)

Volete sapere come potrete ri vedere l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello ? Siete allora nel posto giusto al momento giusto. Nella ... (tutto.tv)

Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello 2023-2024 Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset ...Greta Rossetti al centro di un nuovo triangolo questa volta nella casa del Grande Fratello. Dopo quello con Mirko Brunetti e Perla Vatiero, l'ex tentatrice di Temptation Island è tornata al centro di ...Grande Fratello 2023-2024, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 12 febbraio. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...