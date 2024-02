Grande Fratello 2024 | il triangolo “amoroso” tra Greta | Sergio e Vittorio | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 12 febbraio 2024): ilalNella casa delè sempre più vicina a. L’ex di Mirko durante la diretta chiarisce il rapporto con i due concorrenti: «conrapporto adolescenziale, non parliamo mai di cose pesanti. Conun rapporto di protezione facciamo discorsi profondi. Sono rapporti diversi, io sono una persona molto fisica, quando voglio bene lo dimostro fisicamente e mentalmente».dal canto suo precisa: «le triangolazioni non mi piacciono nelle relazioni umane, non lo facevo quando giocavo, figurati in questi contesti. ...