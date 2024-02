Graduatorie GPS 2024 | sanzioni e algoritmo non cambieranno Procedura online | fuori se non si “indovina” la sede

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 12 febbraio 2024)GPS: la riapertura e l'aggiornamento è previsto in primavera, il mese potrebbe essere quello di aprile. Si tratterebbe di una anticipazione rispetto al 2022, che permetterebbe di controllare per un numero maggiore di aspiranti almeno il titolo di accesso, evitando di dover interrompere alcuni contratti in corso di supplenza. Supplenza per ottenere la quale bisognerà presentare una seconda domanda in estate, come ormai stabilito da tre anni. Ma non mancano le problematiche. L'articolo .