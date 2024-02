Governo | Delmastro | ‘sinistra santificherà direttore museo Ostuni?’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Ildeldi Ostuni ha pubblicato una foto del Presidente Meloni a testa all’ingiù. Questa volta la sinistra romperà il muro del silenzio? Chiederanno le dimissioni di una persona il cui profilo è evidentemente più adatto a frequentare il centro sociale Askatasuna che a dirigere uncomunale? O a Brindisi, come a Torino, la sinistrachi propone la violenza come metodo di lotta politica?”. È quanto dichiara in una nota Andreadelle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia.“Per l’ipotesi che ancora una volta calerà il silenzio, provo a fare una modesta proposta: il Sindaco di Torino potrebbe caricarsi questo scienziato per dirigere Askatasuna, suo nuovo fiore all’occhiello”, chiosa l’esponente di Fdi. L'articolo CalcioWeb.