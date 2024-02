Goffredo Mameli | Chi era il patriota che scrisse l' inno nazionale italiano | storia vera | vita e morte

Chi era Goffredo Mameli , il poeta patriota di origine genovese che compose il Canto degli Italiani, divenuto in seguito famoso come Inno di Mameli e ... (fanpage)

Anteprima della fiction di Rai 1 su Goffredo Mameli : trama cast e trailer

La storia del “padre” dell’inno nazionale dell’Italia approda per la prima volta in TV. Su Rai 1, il 12 febbraio 2024 in prima serata, va infatti in ... (optimagazine)