Gli USA ribadiscono | “No al cessate il fuoco a Gaza | ma Israele deve proteggere i civili”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Gli USA hanno ribadito che non sosterranno "unilgenerale a". A dirlo il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana John Kirby in un briefing con la stampa. "Vogliamo che la guerra finisca, ma quello che serve ora è una tregua umanitaria".

L'ormai ex allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi , ha postato sul suo profilo Instagram il suo pensiero in relazione all'esperienza... (calciomercato)

«Sempre più persone in giro per il mondo dicono apertamente che le operazioni di Israele sono sproporzionate, e che il numero di vittime causate è ... (open.online)

Aerei israeliani vomitano bombe su Rafah, il luogo dove avevano invitato i civili palestinesi ad andare per mettersi al riparo dai bombardamenti su Gaza. Sono un milione e mezzo i rifugiati palestines ...Meta, X e TikTok in Senato, gli Usa "processano" i social network, messa in stato d'accusa per le conseguenze ai danni dei minori ...Così Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti commentando la liberazione di due ostaggi da parte di Israele nella giornata di lunedì 12 febbraio 2024 in un blitz notturno ...