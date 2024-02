Gli sfollati di via Creva a casa entro maggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) LUINO (Varese) Sono stati affidati nei giorni scorsi i lavori per la messa in sicurezza del versante roccioso di viafranato la mattina del 5 gennaio 2023 sul complesso residenziale La Cavetta, con una cinquantina di residenti riuniti in 26 famiglie, che hanno dovuto trovare non senza difficoltà altre sistemazioni per far fronte all’emergenza. Dopo poco più di un anno s’intravede la fine dei disagi: secondo il programma,gli abitanti dovrebbero rientrare nelle loro case. In viaè cominciato l’allestimento del cantiere da parte della ditta Rbf di Asti, che si è aggiudicata le opere. Sarà un intervento complesso, che richiederà mesi. Va ricordato che un primo lotto di lavori è già stato eseguito nei mesi scorsi per imbrigliare la parte superiore della frana, con fondamentali contributi ...