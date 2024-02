Giustizia | presidente tribunale Milano | ' bulimia leggi crea incertezza in decisione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 feb. (Adnkronos) - La magistratura "ha perso di credibilità per una serie di elementi", in primis per una "caduta sul piano della deontologia e dell'etica". E' uno dei passaggi dell'intervento di Fabio Roia pronunciato nel giorno in cui è stato nominatodeldi. Sul piano deontologico "occorre un modello di giudice costituzionale, terzo che non appartenga. Coraggioso, intelligente, capace di ascoltare e di interpretare il diritto in maniera evoluta ed evolutiva, alla luce dei principi convenzionali e costituzionali" spiega. "Continente sul piano dei comportamenti ma sempre intellettualmente vivace, colto ed aperto al confronto sui grandi temi dei diritti, vecchi, nuovi, emergenti. Laè giusta quando, nel contraddittorio delle parti e nel rispetto rigoroso delle norme processuali, arriva a breve durata dalla lamentata violazione del diritto" aggiunge Roia, dopo aver ricevuto dalle massime cariche della magistratura milanese gli auguri per un incarico prestigioso e impegnativo. Per il neodeldi(per mesi è stato facente funzioni) "le riforme hanno poi bisogno di assestamenti e di metabolizzazione da parte del sistema altrimenti sino fibrillazioni e disfunzioni organizzative. Lalegislativa - determinata da spinte contrapposte-insicurezza nel diritto ednella", quanto al processo penale "costituisce un valore costituzionale" a condizione che lo stesso "torni ad essere centrale e che non si venga condannati durante l'indagine". Quanto all'informazione "svolge un ruolo fondamentale, costituzionale e non può subire compressioni. Basterebbe applicare le norme che già esistono in tema di rigoroso rispetto della immagine di terze persone estranee alla vicenda penale. Servirebbe soltanto una forte deontologia professionale in un contesto che tende sempre a vietare e sanzionare e a non coltivare abbastanza le categorie dell'opportunità e dell'etica individuale". Semplice ma potente la conclusione. "Potendo riassumere direi che lala si deve amministrare con il rispetto delle persone e delle regole, con una grande voglia e capacità di ascoltare, con l'umiltà di mettersi sempre in discussione. Ma anche con passione e coraggio. Senza voglia di appartenere a qualcuno o a qualcosa" conclude Fabio Roia.