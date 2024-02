Giulini | 'Marotta? Sbagliato parlare solo con Juventus e Milan | ma niente sfiducia'

Giulini ha parlato di Beppe Marotta. Il presidente del Cagliari, in disaccordo con l’AD dell’Inter su un concetto, ma non ha dubbi sul suo ... (inter-news)

“Richiesta di dimissioni di Marotta da consigliere federale? Non conosco queste voci, non è stata avanzata questa richiesta. Ritengo Marotta , come ... (sportface)

"La stagione del Napoli è da buttare via e il Napoli che fu è un pallido ricordo". Critiche per il Napoli anche da parte del Corriere della Sera all'indomani della sconfitta sul campo del Milan. Il ...C'è anche Urbano Cairo, presidente del Torino, tra gli intercettati dai cronisti al termine dell'assemblea di Lega Serie A andata in scena oggi a Milano. Dal numero uno granata ...Alle 15 inizia al Viola Park il percorso della Fiorentina al torneo di Viareggio, contro la Stella Rossa, per la prima gara dei gironi. Ecco le formazioni, ricordando che partecipa la squadra Under 18 ...