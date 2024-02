Giovanni Padovani condannato all' ergastolo per l' omicidio di Alessandra Matteuzzi

BOLOGNA - Condanna all' ergastolo per Giovanni Padovani , l'ex calciatore senigalliese di 28 anni che il 23 agosto del 2022 uccise a Bologna l'ex ... (corriereadriatico)

BOLOGNA - Condanna all'ergastolo per Giovanni Padovani, l'ex calciatore senigalliese di 28 anni che il 23 agosto del 2022 uccise a Bologna l'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, 56 anni. La Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Pasquariello, ha condannato all'ergastolo Giovanni Padovani, il 28enne ex calciatore dilettante che il 23 agosto 2022 uccise l'ex fidanzata.