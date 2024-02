Giovanili biancazzurre La Primavera sbanca Brescia con due reti La squadra di Grieco consolida il quarto posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Una grande Spalinanellando il settimo risultato utile consecutivo che le consente dire il(in coabitazione con Venezia e Albinoleffe), in piena zona playoff. Ma non è tutto, perché il secondooccupato dal Parma è distante tre punti e il terzodell’Udinese soltanto uno. Sul campo delfinisce 0-2, condi Kane e Diallo. Primo tempo equilibrato, con diverse occasioni da rete spalline create da Camelio, Angeletti e Carbone. Grande opportunità di segnare il del vantaggio anche per Osti che da ottima posizione non trova la porta su bel suggerimento di Carbone. I padroni di casa non creano grandi pericoli, facendosi vedere dalle parti di Costantini solo ...