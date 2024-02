Giovane adescato sui social e minacciato | due arresti per estorsione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella notte tra sabato e domenica i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto in flagranza di reato peraggravata in concorso, due soggetti, già gravati da numerosi precedenti penali e di polizia. I due, entrambi dimoranti a Montemiletto, sono ritenuti responsabili di averundel posto attraverso i, carpito i dati e poi iniziato a minacciarlo. Con una serie di messaggi, alla vittima è stata estorta una prima ricarica di alcune decine di euro, minacciando che se non avesse fatto quanto richiesto, avrebbero pubblicato annunci hot utilizzando il suo numero di telefono. Successivamente alla prima ricarica ricevuta, i due hanno rincarato la richiesta e le minacce, pretendendo cifre più cospicue. A questo punto è scattata la richiesta ...