Gioielli rubati nell’auto Arrestati 3 giovani cileni

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...TREVISO - Ladri acrobati in centro a Treviso. Svaligiano un appartamento di via Lungosile Mattei arrampicandosi sui tubi del gas fino al terzo piano. Poi si allontanano con i gioielli, come se niente.CHIONS. Hanno approfittato della pioggia e dell’oscurità per entrare in una villetta, dopo che i proprietari erano usciti, e svaligiarla. È successo sabato sera a Chions, in via dei Donatori, in un tr ...