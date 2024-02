Gino Cecchettin scende in politica? Candidatura con il Pd | la circoscrizione

(Di lunedì 12 febbraio 2024), il papà della 22enne uccisa brutalmente dall'ex fidanzato (Giulia), sarebbe intenzionato a candidarsi alle elezioni europee di giugno con il Partito democratico. Questa è la notizia lanciata da un articolo del Fatto Quotidiano. Si parlava da tempo di una possibile discesa indel padre della ragazza trovata senza vita dopo i feroci atti di Filippo Turetta, ma ora il retroscena rimbalza con insistenza sui media. D'altronde l'uomo, dopo i funerali della figlia, oltre a prendersi una pausa dal lavoro per riflettere e per metabolizzare il dolore, aveva anche parlato del bisogno di ragionare su un nuovo "impegno civico". Parole, queste, che avevano fatto pensare a un obiettivo più concreto, come appunto quello della. Della possibilità che...

Un dolore enorme, indescrivibile, come quello della perdita di una figlia , strappata dalla vita in maniera brutale. Un dolore che Gino Cecchettin , ... (today)

La decisione di Gino Cecchettin non è ancora ufficiale. Ma le voci di una sua possibile discesa in campo nella politica si fanno sempre più ... (thesocialpost)

La decisione di Gino Cecchettin non è ancora ufficiale. Ma le voci di una sua possibile discesa in campo nella politica si fanno sempre più insistenti.Gino Cecchettin potrebbe entrare presto in politica. Il padre di Giulia, la ragazza brutalmente uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, sarebbe finito nella lista dei papabili candidati per le Eu ...Gino Cecchettin, il papà della 22enne uccisa brutalmente dall'ex fidanzato (Giulia), sarebbe intenzionato a candidarsi alle elezioni europee di giugno con il Partito democratico. Questa è la notizia ...