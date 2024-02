Gino Cecchettin | il padre di Giulia verso la candidatura alle Europee col Pd

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La decisione dinon è ancora ufficiale. Ma le voci di una sua possibile discesa in campo nella politica si fanno sempre più insistenti. Già dopo l’omicidio della figlia, compiuto da Filippo Turetta, il signoraveva manifestato l’intenzione di cimentarsi in un “impegno civico”. Poi è arrivato anche un libro, ‘Cara’, che uscirà nelle librerie il prossimo 5 marzo. E ora, come ciliegina sulla torta, secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano,potrebbe anche essere candidato dal Pdprossime elezioni.Leggi anche:torna al lavoro dopo due mesi dalla morte della figlia: l’annuncio sui social...

Gino Cecchettin potrebbe entrare presto in politica. Il padre di Giulia, la ragazza brutalmente uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, sarebbe finito nella lista dei papabili candidati per le Eu ...Una madre, Daniela Di Maggio, in lista con Fratelli d’Italia, un padre, Gino Cecchettin (forse) in lista con il Pd. In mezzo c’è, da una parte, il palco di Sanremo, da un’altra un libro in arrivo. Dop ...La storia di Giulia Cecchettin, una giovane anima vibrante strappata via troppo presto, ha lasciato un'ombra di dolore che sembra non avere fine. Gino Cecchettin, il padre che ha visto il proprio ...