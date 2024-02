Gino Cecchettin dice che non si candiderà alle elezioni europee e non farà politica

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In una nota diffusa dai suoi legali,mette in chiaro di non avere alcuna intenzione di correreprossimeo mettersi a fare

La decisione di Gino Cecchettin non è ancora ufficiale. Ma le voci di una sua possibile discesa in campo nella politica si fanno sempre più ... (thesocialpost)

Se Cecchettin ha smentito una sua candidatura alle Europee con il Pd, lo stesso non si può dire della madre di Giovanbattista Cutolo che sarebbe entusiasta di correre per Strasburgo, magari con FdI. Q ...Paolo Crepet difende Gino Cecchettin e la scelta di scrivere un libro in memoria della figlia Giulia. Sul dibattito in merito al prossimo libro che Gino ...I legali del padre di Giulia, la giovane uccisa lo scorso novembre dall'ex fidanzato, smentiscono l’ipotesi di una possibile candidatura con il Pd. "Tale notizia sta generando numerosi commenti ...