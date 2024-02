Gigi D’Alessio su Geolier a Sanremo | “Secondo posto amaro | è stato trattato come me e Nino D’Angelo”

(Di lunedì 12 febbraio 2024)D'Alessio ha commentato il secondodial Festival di2024, con cui ha duettato durante la serata delle cover: "Al ragazzo lo stesso destino toccato a me eD'Angelo". E sul comportamento dei giornalisti in sala stampa: "Avranno pensato: se lo facciamo vincere si scatena l'inferno".

