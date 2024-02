Gianna Nannini | svelate la tracklist e la cover del nuovo album

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024)ha annunciato l’uscita delil ventiduesimo lavoro in studio, che vedrà la luce in primavera e che conterrà dodici brani inediti. Sarà intitolato Sei Nel L’Anima l’disponibile da oggi in pre-save su tutte la piattaforme digitali: l‘artista ha anche rivelato lanella quale figura anche Silenzio, brano pubblicato lo scorso cinque gennaio che ha anticipato l’uscita delprogetto prevista il prossimo 22 marzo. Nellasono dodici gli inediti presenti:, ladel**** Silenzio Io voglio te Lento lontano Filo spinato Tutta la vita Il buio nei miei occhi (I’d ...