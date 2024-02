Ghali ospite a Che Tempo Che Fa | l’annuncio di Fazio dopo il caso in Rai per le parole sul genocidio

(Di lunedì 12 febbraio 2024)saràdi CheChe Fa nella puntata del 18 febbraio. Ancora un colpo anti-Rai per, che ospita l'artistale polemiche per lo "stop al" pronunciato sul palco di Sanremo e il comunicato pro Israele dell'azienda.

La coda del Festival di Sanremo 2024 è sempre più politica, con l'uscita sul palco dell'Ariston di Dargen D'Amico sul ...Come ogni anno, è Domenica In a chiudere la "settimana santa" di Sanremo. Ospite di Mara Venier, Ghali ha ringraziato il pubblico per tutto l'affetto ricevuto in questi ...Nell’intervista, Bertè ha anche difeso la presa di posizione di Ghali sulla guerra a Gaza. “Ha dato la risposta che ci voleva. Bisogna farsi sentire, sono sempre stata contro la guerra, essere ...