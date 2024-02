Ghali e D’Amico | la “libertà” non c’entra A Sanremo devi contenerti

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ci hanno provato, in Rai, a non far sollevare polveroni. Speravano di sentir risuonare solo la musica, e invece come al solito strombazzano le questioni politiche. Inevitabile, o quasi, quando metti il microfono in mano a cantanti che, celandosi dietro l’immunità artistica, scambiano il palco diper la festa dell’Unità. Nel primo vero Festival della nuova dirigenza, dopo l’imbarazzante carnevalata di anno scorso, tra baci di Rosa Chemical, letterine femministe, monologhi sul razzismo e via dicendo, la kermesse chiusasi due giorni fa era partita anche bene. Certo: c’era stato il duetto Amadeus-Mengoni sulle note di Bella Ciao e l’inutile invito ai trattori a salire sul palco, ma insomma: niente rispetto al Ballo del Qua Qua. Poi però il desiderio di visibilità degli artisti ha preso il sopravvento e nelle ultime due serate è venuto fuori tutto l’armamentario di ...