Geolier torna a Napoli e viene accolto da una folla in delirio

Bagno di folla per Geolier al suo ritorno nel quartiere di Secondigliano : fuochi d'artificio e a migliaia in piazza. "Per noi ha comunque vinto ... (fanpage)

Oltre la musica, oltre il glamour e oltre la competizione canora, il Festival di Sanremo numero 74 viene ricordato per il caso (mediatico) che si è creato attorno a Geolier. Il rapper di Napoli ha let ...Nuovo anticiclone sub-tropicale in arrivo, che porterà nei prossimi giorni ad un aumento delle temperature: sembrerà di nuovo di essere in primavera. Vediamo insieme nel dettaglio ...Alessandro Impagnatiello torna in Tribunale per la seconda udienza del processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, la fidanzata uccisa mentre era incinta di 7 mesi del figlio Thiago.