Geolier premiato a Napoli dal sindaco Indignata la mamma di Giogiò | “Motivazioni indigeste | passa un messaggio sbagliato”

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 – Grande festa ariservata a, ma con la premiazione ufficiale da parte delal rapper di Secondigliano arrivato secondo a Sanremo 2024 c’è anche una nota stonata. Con ladi, la signora Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a piazza Municipio lo scorso 31 agosto per una lite per futili motivi, che si è dettadelledel: “Avrebbe dovuto dare una targa anche a, cosìun”. La targa e la medaglia a: “Ho portato il napoletano a Sanremo, poi il risultato ...

«Le motivazioni del sindaco, quelle sono proprio indigeste: Geolier diffonde valori e cultura. Avrebbe dovuto chiamare anche la mamma di Giovanbattista Cutolo e dare una targa per Giogiò, che sul ...«Io sono proprietà di Napoli». Lo ha detto Geolier in occasione della cerimonia al Maschio Angioino con cui il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi gli ha conferito la ...