Geolier | «Pregiudizi per la canzone in napoletano? Non siamo negli anni ’50»

(Di lunedì 12 febbraio 2024), rapperarrivato secondo a Sanremo, ha rilasciato un’intervista a “La Stampa”.è stato al centro di alcune polemiche per i fischi ricevuti dopo aver vinto la serata cover. Alcune persone si sono alzate e se ne sono andate quando ha vinto la serata delle cover. Perché? «Nun fa nient’, non è importante per me è stato già un grande onore e una bellezza vincerla con i miei fratelli Gigi D’Alessio, Luché e Gué Pequeno. Io sono l’ultimo di cinque fratelli maschi, nato e cresciuto a Secondigliano. Sono e mi sento un ragazzo normalissimo visto che a7-8già lavoravo a cottimo a casa, montando viti e bulloni. Agg’ faticato veramente e so quali sono le cose importanti della vita»., il secondo posto al questo festival di Sanremo è il risultato del voto di sala stampa, radio ...