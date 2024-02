Geolier festeggiato a Napoli dopo Sanremo 2024 | piovono ancora commenti razzisti sul web

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’impatto diè stato incredibile e i risultati non sono tardati ad arrivare. Vincitore della serata cover e secondo classificato nella classifica generale sebbene abbia ottenuto il 60% di voti al televoto, il rapper ha fatto rientro a. Qui è stato accolto con entusiasmo dal popolo partenopeo che ha dedicato a lui fuochi d’artificio e applausi. Una vera e propria festa di gioia che, tuttavia, non è piaciuta ad alcuni utenti social. Quest’ultimi hanno fatto partireuna volta una valanga disul web.L’avventura diha ...

Geolier, ferito dal trattamento ricevuto a Sanremo 2024, si vendica incitando i suoi fan a fischiare "Ci hanno fischiato Adesso fischiamo ...Dal balcone di casa sua, il cantante incita i fan a fischiare contro l'Ariston, come la platea ha fatto con lui. Dopo aver partecipato al Festival, ...La prima cosa che ha pensato al momento in cui Amadeus l’ha proclamata vincitrice del Festival di Sanremo n. 74 «È una follia. Non potevo crederci. Mi bastava già ...