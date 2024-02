Geolier da Manfredi | il padre di GiòGiò | “Un impresentabile | mito dell’assassino di mio figlio”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ildi, il giovane musicista ucciso in piazza Municipio lo scorso 31 agosto, indignato per il premio ricevuto dadal sindaco di Napoli. "Mi vergogno che si omaggi questo tipo di rappresentazione".

Per il rapper Geolier appuntamento nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, dove il sindaco di Napoli ha consegnato una targa personalizzata al cantante per celebrare l'affermazione ottenuta al Fes ...Il padre di Giogiò Cutolo, Franco, si è detto contrario all'assegnazione dell'onorificenza cittadina a Geolier dopo il festival di Sanremo.La mamma di Giogiò Cutolo, Daniela Di Maggio, attacca il sindaco di Napoli per la targa consegnata a Geolier dopo Sanremo 2024 ...