Geolier | cori contro la Juve al ritorno a Napoli – VIDEO

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il gesto di, rapper napoletano, al rientro a casa dopo il secondo posto al Festival di Sanremo. I dettagliè stato accolto come un eroe adopo il secondo posto conquistato al Festival di Sanremo. Migliaia di persone sui sono infatti radunate sotto casa sua per rendergli omaggio. L’abbraccio di casa di ##Sanremo2024 pic.twitter.com/HpiZoo8ZaH— Andrea Conti (@IlContiAndrea) February 11, 2024 Ad un certo la folla ha intonato il coro «Chi non saltantino è», a cui ancheha partecipato molto divertito. Un gesto che ha fatto infuriare i tifosi bianconeri sui social. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUS NEWS 24