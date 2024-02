Geolier | “Cori contro Angelina Mango? No | contro la Juve” – Video

(Di lunedì 12 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Basta odio,ha vinto il Festival di Sanremo con merito. Noi artisti ci vogliamo bene”. E’ il messaggio che, secondo a Sanremo 2024 alle spalle di, lancia dal proprio profilo Instagram. Il rapper napoletano coglie l’occasione per chiarire che non condivide il contenuto diin cui, nell’omaggio che gli ha riservato ieri la gente di Secondigliano, ci sarebbero. “Il coro era ‘chi non saltantino è’ e io sono napoletano, nonntino…”, dice. L'articolo proviene da Italia Sera.

“Sono grato di aver ricevuto tutto quell’affetto dalla mia gente, però una cosa che sta girando e non mi piace sono dei VIDEO di me che festeggio e ... (ilfattoquotidiano)

Per il rapper Geolier appuntamento nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, dove il sindaco di Napoli ha consegnato una targa personalizzata al cantante per celebrare l'affermazione ottenuta al Fes ...L’accoglienza a Napoli Acclamato dalla sua gente a Napoli, Geolier si è goduto una notte speciale. In centinaia hanno circondato il van sul quale viaggiava. Si sono poi riuniti in tantissimi sotto ...Il cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, ha ricevuto una targa dal Sindaco di Napoli. Geolier è tornato nella sua Napoli ed ha ricevuto la targa personalizzata della città, ...