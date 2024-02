Geolier canta quello che già esiste | racconta chi doveva esserci e non c’è mai Stato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il problema, in questo momento, del nostro Paese è: nome d’arte di Emanuele Palumbo, 23 anni, originario di due quartieri confinanti (Miano/Secondigliano), area Nord di Napoli, Italia. 2024. Sono trascorse appena 48 ore dalla conclusione della 74esima edizione del Festival di Sanremo e non si placano le polemiche che inseguono il giovane artista napoletano. Non si capisce che peccati abbia commesso, non si conoscono gli addebiti e neppure di cosa sia accusato. L’unica certezza è che sia colpevole di qualcosa. La cortina fumogena si è alzata improvvisa: sussurri, brusii, prese di posizione, pregiudizi, razzismi e lo sfoggio di tutti i luoghi comuni dell’antimeridionalismo militante, formato stadio. È imperdonabile che un tipo come, idolo della Generazione Z, di tutte le latitudini e longitudini, si sia affacciato così com’è sul ...