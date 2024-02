Genoa | Badelj | “Contro il Milan non siamo riusciti ad ottenere il risultato”

Episodio da MOVIOLA in Genoa-Juventus . Calcio di rigore assegnato da Davide Massa di Imperia per il netto fallo del portiere Martinez in uscita su ... (sportface)

Come sarebbe finita Genoa-Atalanta se Gudmundsson, suggellando una delle prestazioni più incolori della sua vita genoana, all'88' non avesse centrato in pieno il portiere Carnesecchi ...Non basta il super gol di Malinovskyi: a segno De Ketelaere, Koopmeiners, Zappacosta e Toure ...Il Genoa perde in casa contro l'Atalanta, l'ex Gasperini batte Gilardino nel contesto di una grande partita, dal risultato bugiardo ...