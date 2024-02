Gela | Scarpinato | “Il nuovo museo di Bosco Littorio sarà una struttura all’avanguardia”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pubblicato il 12 Febbraio, 2024 I lavori di realizzazione deldei relitti greci di, a, nel Nisseno, finanziati con fondi regionali nel 2014 per oltre 5 milioni di euro, sono ormai entrati nella fase conclusiva. Lo rende noto l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo. Lamuseale, progettata dalla Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Caltanissetta, che ne ha diretto anche i lavori, ospiterà il relitto della nave greca arcaica recuperata nelle campagne di scavo avvenute tra il 2003 ed il 2009 nei fondali marini gelesi di Bulala. Il relitto di eccezionale rilevanza storica, dopo il restauro dei legni eseguito nel laboratorio di Portsmouth in Gran Bretagna, in attesa del completamento ...

